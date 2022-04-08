Стокгольм, 8 апреля 2022, 10:56 — REGNUM 7 апреля поступили сообщения, что Финляндия вплотную подошла к решению подать заявку на членство страны в НАТО. Комментируя информацию в эфире шведского телеканала SVT вечером того же дня, политический обозреватель Матс Кнутсон отметил, что возможное решение Хельсинки окажет на Стокгольм невероятное давление.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Pixabay.com

Напомним, что заявку на членство в НАТО подает правительство страны, вне зависимости от воли парламентского большинства. Таким образом, даже если в национальной легислатуре какой-либо страны сформируется парламентское большинство, партия или партии, контролирующие правительство оставляют право подачи заявки за собой.

В Швеции правящей партии или, как ее еще называют, партией власти традиционно являются «Социал-демократы». Бывшие премьер-министры Стефан Лёвен и Йоран Перссон неоднократно ставили под сомнение членство Швеции в НАТО. Но сейчас у Швеции другой премьер-министр страны.

«Мы уже слышали заявления Магдалены Андерссон, которые можно интерпретировать как ее готовность изменить позицию по этому вопросу», заявил Матс Кнутсон.

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