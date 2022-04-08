Стокгольм, 8 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. 7 апреля поступили сообщения, что Финляндия вплотную подошла к решению подать заявку на членство страны в НАТО. Комментируя информацию в эфире шведского телеканала SVT вечером того же дня, политический обозреватель Матс Кнутсон отметил, что возможное решение Хельсинки окажет на Стокгольм невероятное давление.

Pixabay.com Флаг Швеции

Напомним, что заявку на членство в НАТО подает правительство страны, вне зависимости от воли парламентского большинства. Таким образом, даже если в национальной легислатуре какой-либо страны сформируется парламентское большинство, партия или партии, контролирующие правительство оставляют право подачи заявки за собой.

В Швеции правящей партии или, как ее еще называют, партией власти традиционно являются «Социал-демократы». Бывшие премьер-министры Стефан Лёвен и Йоран Перссон неоднократно ставили под сомнение членство Швеции в НАТО. Но сейчас у Швеции другой премьер-министр страны.

«Мы уже слышали заявления Магдалены Андерссон, которые можно интерпретировать как ее готовность изменить позицию по этому вопросу», — заявил Матс Кнутсон.