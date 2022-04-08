Краснокаменск, Забайкальский край, 8 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Забайкалье прокуратура известила об окончании уголовного дела по факту разрушения арт-объекта «Победа» и других конструкций в Краснокаменске. Подробности 8 апреля сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Прокуратура Забайкалья Разрушение арт-объекта «Победа» и других конструкций в Краснокаменске

Фигурантами уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах, совершенный группой лиц»), стала группа подростков 13, 15 и 17 лет. По версии органов предварительного расследования, 5 октября 2021 года они повредили световую надпись «Победа», световой знак «Орден Победы», два светодиодных уличных дерева «Сакура», 11 металлических урн, а также 10 метров металлического пешеходного ограждения. Общая сумма ущерба, причиненного администрации городского поселения «Город Краснокаменск», превысила 280 тыс. рублей.

В ходе производства по уголовному делу его фигуранты и их родители полностью возместили материальный ущерб, в настоящее время администрация восстановила поврежденные конструкции и иное имущество. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 40 Краснокаменского судебного района Забайкальского края для рассмотрения по существу.

В связи с недостижением 14-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности, ранее один из несовершеннолетних помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Кроме того, все несовершеннолетние поставлены на профилактический учет, а их родители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал в честь 30-летия Победы на улице Васильева в Бийске (Алтайский край) подвергся нападению вандалов: злоумышленники сняли одну из цифр в дате «1945», повредили сам постамент, а также пытались снять и другие цифры.

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