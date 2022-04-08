Хельсинки, 8 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Время возможной заявки Финляндии на членство в НАТО станет известно в ближайшие несколько недель. Об этом 7 апреля заявил журналистам министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает шведский новостной портал Omni.

Gov.spb.ru Александр Беглов и Пекка Хаависто

Отмечается, что заявления Хаависто на полях саммита НАТО были сопровождены исчерпывающими дискуссиями в ходе встречи министров иностранных дел. Швеция и ее возможное вступление в альянс также были в центре обсуждения.

«Пекка Хаависто, как говорят, заявил, что страны НАТО пообещали Финляндии поддержку во время возможного процесса подачи заявки. Это также затрагивает вопросы безопасности. Ожидается, что процесс подачи заявки займет от четырех месяцев до года», — пишут шведские журналисты.

Напомним, что 7 апреля финская газета Iltalehti написала, что правительство Финляндии инициирует процесс подачи заявки в течение приближающейся пасхальной недели.