Кемерово, , 10:47 — REGNUM После обрушения на кузбасской шахте «Талдинская — Западная — 1» организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Шахта gexters

Напомним, что сегодня, 8 апреля, на шахте «Талдинская — Западная — 1» в поселке Большая Талда произошло обрушение выработки. В настоящее время внутри остаются двое шахтёров, связь с ними поддерживается. Горные работы на этом участке приостановлены, ведется разбор завала.

«Для установления обстоятельства произошедшего на место выехал и. о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — уточнили в ведомстве.

Проверка находятся на контроле.

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