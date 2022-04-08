* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 8 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан недалеко от кишлака Харпаште в местности Дехе-Салах уезда Андараб произошло столкновение двух группировок талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе столкновений были убиты четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунов и командир роты, расквартированной в Дехе-Салах.

По словам собеседника, инцидент произошёл в результате того, что пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели совершить налёт на дом командира роты в Дехе-Салах. Люди этого командира захватили трёх пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а остальные бежали.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Андарабе пока не дали комментариев.

Добавим, что в последнее время имело место много случаев внутренних столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных частях страны.