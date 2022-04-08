Пятеро талибов* убиты в междоусобном столкновении в Афганистане
Кабул, 8 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан недалеко от кишлака Харпаште в местности Дехе-Салах уезда Андараб произошло столкновение двух группировок талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе столкновений были убиты четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунов и командир роты, расквартированной в Дехе-Салах.
По словам собеседника, инцидент произошёл в результате того, что пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели совершить налёт на дом командира роты в Дехе-Салах. Люди этого командира захватили трёх пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а остальные бежали.
Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Андарабе пока не дали комментариев.
Добавим, что в последнее время имело место много случаев внутренних столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных частях страны.