Благовещенск, , 10:55 — REGNUM В Амурской области 10−12 апреля ухудшится погода. В регион придёт циклон с сильным ветром, дождём и снегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в гидрометцентре региона.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Скорость ветра будет достигать 12−17 метров в секунду. Мокрый снег может налипать на провода и стать причиной гололёда на дорогах. Погода будет неустойчивой.

Сильные осадки ожидаются в центральной и восточной части Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в южных районах Амурской области на дорогах был гололёд, отменялось автобусное сообщения Благовещенска с Хабаровском, Белогорском, Райчихинском, а также посёлками Талакан, Новобурейск и Прогресс.