Махачкала, , 10:44 — REGNUM Семьи военнослужащих из Дагестана, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, будут находиться в зоне постоянного внимания властей региона. Поддержку им также может оказать каждый желающий неравнодушный житель Дагестана. В регионе для этого создан специальный фонд «Все вместе», сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, правительство региона сделало свой первый взнос в этот фонд — 50 млн рублей.

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«Сергей Меликов сообщил о создании фонда помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе» при министерстве труда региона, в счет которого дагестанским правительством перечислено 50 млн рублей. Пополнить счет фонда сможет каждый желающий, его реквизиты в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте министерства», — сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Ранее сообщалось, что семьи погибших на Украине военнослужащих из Дагестана получат от региональных властей материальную помощь в размере 1 млн рублей.

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