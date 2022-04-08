Кызыл, 8 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили о внештатной ситуации, из-за которой могут быть сбои в работе сотовых операторов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы В ходе дорожных работ в Туве повреждён кабель

«В ходе дорожных работ поврежден кабель. Сейчас авария уже устраняется. В ближайшее время сотовая связь будет полностью восстановлена», — говорится в сообщении.