Хельсинки, 8 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. 7 апреля газета Iltalehti со ссылкой на свои источники написала, что Финляндия подаст заявку в НАТО уже в начале мая. Как сообщил впоследствии шведский телеканал SVT, такое развитие событий является абсолютно закономерным, что подтвердили политологи и журналисты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«В риторике последних недель можно было уже понять, что что-то происходит», — заявил в эфире SVT политический репортер газеты Yle Магнус Сванльюнг.

«До сих пор премьер-министр Финляндии Санна Марин от Социал-демократов не хотела выступать ни за, ни против заявки на членство в НАТО. Но в эти выходные она выступила с программной речью перед своими товарищами по партии, подчеркнув, что дверь в НАТО открыта», — пишут шведские журналисты.

«Более четкого призыва невозможно себе представить», — отметил в свою очередь другой политический репортер Yle Томас фон Богуславски.