Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» установил первый рекорд до выхода в прокат. Об этом сообщил портал ComicBook 7 апреля.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

Билеты на премьерные показы картины поступили в продажу 6 апреля 2022 года и были полностью распроданы в течение 24 часов. Подобный результат стал лучшим среди всех фильмов в 2022 году.

Напомним, что мировая премьера нового «Доктора Стрэнджа» запланирована на 4 мая 2022 года. В России прокат кинокомикса был отложен на неопределённый срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Трейлер «Тора 4» поставил уникальный рекорд

Читайте развитие сюжета: Сериал «Время победы: Взлёт династии Лейкерс» получит продолжение