Москва, , 10:43 — REGNUM Уникальные технологии производства лопаток авиационных двигателей внедрила государственная корпорация «Ростех». Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Авиационный двигатель Duch.seb

Уточняется, что инновационные разработки позволяют создавать детали максимально точной формы, включая крупногабаритные, а также снижают трудозатраты и исключают применение ручного труда из технологического процесса.

При этом лопатка газотурбинного двигателя является одной из наиболее сложных и наукоемких в проектировании и изготовлении деталей, так как от нее требуется максимально точная форма, устойчивость к высоким нагрузкам и температурам.

Также уточняется, что для создания лопаток используются редкие металлы и уникальные сплавы, а также композиционные материалы, гарантирующие легкость и прочность заготовки и добавляется, что всего шесть стран в мире могут проектировать и изготавливать такие лопатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что терский завод алмазного инструмента в Кабардино-Балкарии включили в перечень системообразующих предприятий.

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