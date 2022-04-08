Киев, , 10:41 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину. Об этом она написала на личной странице в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен

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В поездке её сопровождает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Они планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Урсула фон дер Ляйен опубликовала фотографию, где стоит на перроне возле поезда перед его отправлением в Киев.