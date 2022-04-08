Агаповка, Челябинская область, 8 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Агаповском районе Челябинской области 55-летний водитель отдан под суд наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 27 августа этот гражданин наехал на мужчину и женщину, которые двигались навстречу движению, и скрылся. Мужчина в итоге скончался.

Обвиняемый возместил потерпевшей стороне причинённый ущерб. Уголовное дело рассмотрит Агаповский районный суд.