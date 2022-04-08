Сан-Хосе, 8 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Грузовой самолёт Boeing 757, принадлежащий транспортной компании DHL и выполняющий рейс в Гватемалу, 7 апреля совершил аварийную посадку в аэропорту Коста-Рики, в результате чего раскололся на две части. Об этом сообщает новостное агентство Canal6.

(сс) Konstantin von Wedelstaedt Boeing 757

Проблемы у борта начались ещё в воздухе, пилоты предупредили о проблемах с гидравликой и запросили аварийную посадку в аэропорту Хуан Сантамария. Во время приземления самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, а его хвостовая часть отвалилась из-за того, что пилотам не удалось выпустить задние шасси.

На борту находились два члена экипажа, они не получили серьёзных травм. После происшествия аэропорт был закрыт, все штатные рейсы были перенаправлены в соседние города.