Стокгольм, 8 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года два сайта по оценке автомобильной продукции, которые управляются латвийской компанией Capitalink SIA, получили наибольшее количество жалоб от граждан, которые поступили в Шведское агентство по защите прав потребителей. Об этом 8 апреля сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«На основании поступивших жалоб мы также видим, что у потребителей были проблемы с осуществлением их права на отказ от услуг, и что оценка автомобилей как таковая неполноценна», — заявила юрист ведомства Шарлотта Сёдерлунд.

Шведское агентство по защите прав потребителей уже передало все жалобы жителей страны латвийским властям и потребовало принять меры против компании.

Отмечается, что сайты bilregnr. eu och bildata. nu, о которых идет речь, очень похожи на те веб-ресурсы, привлекшие к себе внимание шведских властей ранее. Однако в Шведском агентстве по защите прав потребителей не могут с точностью утверждать, что сайты управляются одними и теми же владельцами.