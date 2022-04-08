Брянск, 8 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по понтонному мосту в районе Набережной Брянска закрыто, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе городской администрации.

Https://bga32.ru Понтонный мост в Брянске

С началом паводка в Десне начался подъём воды. Движение пешеходов по мосту сохраняется, а автомобильному транспорту проезд закрыт. Если подъём воды в реке достигнет критического уровня — городские службы разведут понтонный мост.

Как сообщало ИА REGNUM, понтонный мост вскоре заменит новый железобетонный четырёхполосный протяжённостью 270 метров, строительство которого началось в апреле 2021 года.