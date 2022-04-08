Москва, 8 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Всплеск инфляции, произошедший в Германии в марте 2022 года, вызван резким ростом цен на энергоносители и продовольствие при умеренной динамике цен прочих товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Фиранчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Динамика роста цен в Германии, крупнейшей экономике Европы с традиционно низкой инфляцией, — хороший индикатор общеевропейских процессов, – сказал Фиранчук. — Произошедший в Германии в марте 2022 года всплеск инфляции до 7,3% вызван резким ростом цен на энергоносители (+39,5%) и продовольствие (6,2%) при умеренной динамике цен прочих товаров (4,1%) и услуг (2,8%). Подорожание топлива, безусловно, связно с геополитическими рисками поставок газа и нефти из России, которые спровоцировали рост цен сразу на 20% за прошедший месяц».

А вот ускорение цен на продовольствие, как уточнил экономист, наблюдалось уже зимой во многом из-за роста цен на биржевых рынках (+21% февраль 2022 к февралю 2021 года, по данным Всемирного банка).

«Германия практически не зависит от импорта продовольствия, что позволяет прогнозировать менее выраженную реакцию потребительских цен этой категории товаров. Прогнозы указывают на возвращение к целевому уровню по инфляции в 2% к 2024 году», — сказал Фиранчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что европейский центральный банк будет ужесточать денежно-кредитную политику в ответ на продолжающийся рост инфляции.