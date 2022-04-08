Москва, 8 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Основной фактор, работающий в Европейском союзе на ускорение инфляции, это рост цен на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Еще в августе 2021 года отмечалось, что инфляция в еврозоне превысила установленный европейским Центробанком целевой уровень, а в начале 2022 года в еврозоне наблюдался рекордный с момента введения евро уровень инфляции, более чем в два раза превышающий целевой уровень в 2%. Основным инфляционным фактором уже тогда был назван рост цен на энергоносители», — сказала Воронкова.

При этом она подчеркнула, что усиление глобальной нестабильности сказывается на поведении участников европейского рынка, что усугубляет проблему роста цен.

«Реакцией ЕЦБ на ускоряющуюся инфляцию логичнее всего должна стать коррекция современной ультрастимулирующей денежно-кредитной политики, — пояснила Воронкова. — Не исключается повышение ставки. Кардинальные решения в этой сфере европейский регулятор намерен принимать ориентировочно в середине года в зависимости от состояния макроэкономики и оценок рыночных перспектив».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в Европейском союзе особенно мощная инфляция будет в тех государствах, которые особенно усердствуют в санкционном давлении на РФ.