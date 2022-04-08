Якутск, 8 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Завершается сезон грузоперевозок по льду реки Лена из посёлка Нижний Бестях в Якутск. До 15 апреля в столицу республики необходимо успеть переправить грузы, которые едут на станцию в 691 вагоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Зимник Лабытнанги-Салехард

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Пока в Нижнем Бестяхе разгружают 401 вагон, темп — около 100 вагонов в день. Всего грузополучатели Якутии ждут прибытия 1363 вагонов, сезон работы зимних дорог и ледовых переправ в республике завершается. По ледовой переправе «Якутск — Нижний Бестях» пока разрешено перевозить до 40 тонн грузов.

«Автозимник функционирует, он позволяет перевозить до 40 тонн. Коллеги из федеральных структур с пониманием относятся к продлению работы переправы. Хорошо, что погода пока позволяет. В аналогичное время прошлого года зимник уже имел ограничение до 10 тонн», — отметил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля запретили движение всех видов транспорта по зимней дороге через реку Нюя в Ленском районе Якутии. Закрытие пути ускорил выход талых вод на проезжую часть. Ещё на нескольких переправах снижен максимальный порог веса грузов.