Москва, , 10:36 — REGNUM Задержанные на финской таможне культурные ценности, возвращавшиеся с выставок и принадлежащие России, не попадают под санкции, что позволяет продолжить их возвращение. Об этом в своём телеграм-канале написала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ольга Любимова © Пресс-служба Минкульта

«Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, ранее задержанные на финской таможне, не попадают в санкционный перечень. Решение Еврокомиссии даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне», — написала Любимова.

По её словам, ведомство уже начало организацию возврата коллекций. Как ожидается, все экспонаты вернутся в Россию «в ближайшие выходные».