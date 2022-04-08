Москва, , 10:35 — REGNUM Россия и США продолжают в штатном режиме вести обмен данными по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом 8 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

Как напомнил замглавы МИД России, слова которого приводит РИА Новости, в 2020 году проведение инспекций по ДСНВ на фоне неблагоприятной санитарно-эпидемиологической было приостановлено по взаимному согласию сторон и пока не возобновлено

«При этом все остальные договорные механизмы, включая обмен уведомлениями и разного рода данными, продолжают действовать в штатном режиме», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что проведение очередного заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ, которое планировалось весной, пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков.

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