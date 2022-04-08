Калтан, Кемеровская область, 8 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В кузбасском Калтане из-за выхода реки Кондома из берегов начали эвакуировать людей. Об этом сообщили в администрации города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

«7 апреля произошли подвижки льда на реке Кондома. Из-зае недостаточного уровня воды в реке произошёл затор в районе водонасосной южно-кузбасской ГРЭС. В течении суток подвижек льда не произошло, — уточнили в администрации. — Выше затора происходит подъём уровня реки. Идёт затопление ул. Кондомская п. Малиновка. Начата эвакуация маломобильных и одиноко проживающих групп населения. Вода зашла в садовые общества Черемушки-1, Черемушки, Озерки-1, Озерки-2, СНТ «Приозерный СГИУ», СНТ «Связист».

Отмечается, что пока подтоплена территория преимущественно нежилых домов садовых товариществ.

При этом с 9:00 сегодня, 8 апреля, в Калтане введён режим функционирования «Повышенная готовность», создана группировка сил и средств, ведётся подготовка к взрывным работам. В пункте временного размещения сейчас находятся десять человек.