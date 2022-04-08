Москва, , 10:30 — REGNUM Россия вступила в угрожаемый период: русофобские информационно-пропагандистские атаки достигли такого накала, после чего вероятна «Большая Охота на Россию», и наша задача — не допустить этого. Об этом заявил историк и публицист Андрей Фурсов.

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«Россия со всей очевидностью вступила в угрожаемый период, русофобские информационно-пропагандистские атаки достигли такого накала, после которого за «метафизикой» весьма вероятно последует «физика» — Большая Охота на Россию. Наша задача не допустить этой Охоты, а в случае её старта превратить охотника в дичь, а сам старт сделать финалом — не нашим, естественно», — написал он в своём телеграм-канале «Говорит Фурсов».

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