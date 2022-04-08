Тегусигальпа, 8 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Президент Гондураса Ксиомара Кастро созвала 7 апреля комиссию для анализа ситуации в транспортной и авиационной сферах, объявивших забастовку из-за резкого роста цен на топливо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс)Didinono Сиомара Кастро. Президент Гондураса

Глава государства заявила, что комиссии предстоит встретиться с представителями транспортных компаний для обсуждения способов решения топливно-транспортного кризиса. Приостановившие свою деятельность компании требуют повышения тарифов, введения субсидий или снижения цен на топливо.

Ксиомара осудила забастовку, назвав её необоснованным бойкотом: «Протест — это право каждого, но полная остановка деятельности — это незаконный шаг, наказуемый законом и представляющий собой бойкот моего правительства».