Тегусигальпа, 8 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Кризис в национальном транспортном секторе направлен на дестабилизацию правительства Гондураса. Об этом изданию Prensa Latina заявил аналитик и политический деятель Алехандро Бонилья.

Тегусигальпа. Гондурас

По его словам, забастовка представителей транспортной сферы, начавшаяся 7 апреля в Гондурасе, была обоснована ценой на топливо, но в действительности ее целью было ослабление правительства президента страны Сиомары Кастро.

«Когда мы говорим о транспорте в этой стране, мы должны сказать, что он в основном контролируется лидерами Национальной партии, которая только что покинула власть. Они владеют большими автопарками», — пояснил Бонилья.

По словам Бонильи, забастовка была хорошо организована: «Некоторые говорили, что это было связано с проблемой топлива, но другие держали транспаранты, призывающие к отстранению президента Сиомара Кастро».