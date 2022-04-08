Сеул, , 10:30 — REGNUM 7 апреля Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи оценил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, заседание прошло под председательством главы Управления национальной безопасности Со Хуна.

В ходе встречи участники заседания обсудили ситуацию вокруг КНДР, приняв решение о продолжении наблюдения за активностью Пхеньяна, а также сохраняя высокую боеготовность в тесном сотрудничестве с США.

Они подчеркнули важность обеспечения безопасности в период смены власти, а также приняли решение о введении мер для обеспечения безопасной работы южнокорейских рыболовных судов в Жёлтом море и предотвращения инцидентов, связанных с работой северокорейских и китайских рыбаков в районе северной разграничительной линии, выполняющей роль межкорейской морской границы.

Читайте также: Южная Корея призвала КНДР отказаться от планов по ядерным испытаниям