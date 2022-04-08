Сеул, 8 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. 7 апреля Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи оценил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, заседание прошло под председательством главы Управления национальной безопасности Со Хуна.

В ходе встречи участники заседания обсудили ситуацию вокруг КНДР, приняв решение о продолжении наблюдения за активностью Пхеньяна, а также сохраняя высокую боеготовность в тесном сотрудничестве с США.

Они подчеркнули важность обеспечения безопасности в период смены власти, а также приняли решение о введении мер для обеспечения безопасной работы южнокорейских рыболовных судов в Жёлтом море и предотвращения инцидентов, связанных с работой северокорейских и китайских рыбаков в районе северной разграничительной линии, выполняющей роль межкорейской морской границы.

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