Москва, 8 апреля 2022, 10:31 — REGNUM Боевая авиация и ракетные войска Вооруженных сил России поразили еще 81 военный объект Украины. Об этом 8 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.