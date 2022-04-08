Москва, , 10:29 — REGNUM В Москве в выходные дни (9-10 апреля) погоду будет атлантический циклон. Температура повысится выше +10 °С, что позволить снежному покрову резко таять, передают «Метеоновости».

6 апреля на ВДНХ. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью +1… +6 °С. Днем потеплеет до +10… +12 °С. Ветер южный 5-10 м/с.

В воскресенье время от времени будет приниматься дождь. Температура воздуха существенно не изменится, ночью +2…+6°С, днем до +12°С.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ожидает заморозки в апреле.

Читайте также: Москве не избежать весенних заморозков — Вильфанд