Самара, 8 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Информационная война против России в первую очередь нацелена на детей. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного родительского собрания.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

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Глава региона отметил, что учителям и родителям нужно больше общаться с детьми, помогать им сориентироваться потоке в информации, разъяснять детям суть происходящих в России и в мире событий.

Он отметил, что сейчас идет информационная война, которая в первую очередь нацелена на детей.

«Есть такая восточная мудрость: хочешь победить врага — воспитай его детей. Те страны, о которых мы думали, что они наши партнеры, для себя решили, что Россия им враг и, определив нас врагом, стали работать с нашими детьми. Чего им удается добиваться, мы видим на примере Украины. Невозможно было представить, чтобы на Украине, которая потеряла столько крови в Великую Отечественную войну, где было столько лишений, горя от нацизма, нацизм возродится. Вот плод этой, хорошо оплачиваемой долларами и евро, работы, которая велась на протяжении не года и не месяца, и даже не 8 лет», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона призвал участников родительского собрания уделять как можно больше внимания своим детям и общаться с ними. Также он отметил важность заботы о ветеранах и сохранение исторической памяти.

«Сегодня особенно важно осознать, какую страшную цену заплатили наши люди за победу над фашизмом, нацизмом, за сохранение независимости Отечества. И очень надеюсь, что, как это и было в нашем поколении, и у наших детей историческая память о светлом подвиге, героических и трагических страницах истории войдет в кровь и плоть, и наши дети передадут это следующим поколениям граждан России», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил распространить действие «Пушкинской карты» на семьи, в которых воспитываются дети от 7 до 14 лет, а также на людей с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от возраста.