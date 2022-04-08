Калуга, 8 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В 2022 году в Калужской области по инициативе регионального министерства природных ресурсов и экологии пройдёт 100 мероприятий в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом 8 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Калужские добровольцы принимают участие в акции «Сад памяти»

На территории областного лесного фонда добровольцы вместе со специалистами лесничеств высадят около 170 тысяч деревьев. Чтобы присоединиться к акции, необходимо на сайте «Сад памяти» выбрать место своего участия и зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно жители Калужской области поддерживают международную акцию «Сад памяти», которую в рамках национального проекта «Экология» проводят всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Так, в 2020 году акцию поддержали более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран.