Соликамск, Пермский край, 8 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В города Соликамске Пермского края региональные власти передали женскому монастырю жилой дом. Об этом сообщает минимущества Прикамья.

_Alicja_ Православие

Чиновники приняли решение о безвозмездной передаче имущества. Двухэтажный жилой дом находится по ул. Пионерской на территории религиозной организации. Площадь здания составляет 527 квадратных метров.

Недвижимость стала собственностью Соликамского Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Соликамской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Дом расселен. Монастырь планирует восстановить игуменский корпус и использовать его под келейный сестринский корпус и паломническую гостиницу.

Согласно архивным записям епископа Пермского и Соликамского Петра, датированным 1984 годом, сыновья купца Александра Васильевича Рязанцева, который был церковным старостой и всецело посвятил многие годы своей жизни восстановлению монастыря, возвели каменный двухэтажный корпус для размещения настоятельницы и 40 сестер.