Москва, 8 апреля 2022, 10:28 — REGNUM Прибывшую в Донбасс из резерва военная техника украинских войск уничтожена ударами высокоточных ракет воздушного базирования. Об этом 8 апреля сообщили в Министерстве обороны России.
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В министерстве рассказали, прибывшую на железнодорожных составах военную технику и вооружение резервов украинских войск уничтожили высокоточные ракеты воздушного базирования.
Уточняется, что удары наносились по целям на станциях Покровск, Славянск и Барвенково.
Кроме того, возле Одессы уничтожен центр подготовки иностранных наёмников.