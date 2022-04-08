Киев, , 10:24 — REGNUM Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались подписать письмо с требованием отстранить российских и белорусских спортсменов. Об этом 8 апреля сообщает Sport.ua.

Шахматы

Сообщается, что Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) попросила главу Федерации шахмат Украины (ФШУ) Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов.

В письме говорится, что ЛОШФ просит ФШУ потребовать от ФИДЕ «немедленно рассмотреть вопрос об исключении российской и белорусской шахматных федераций», запретить участие российских и белорусских шахматистов, тренеров, арбитров и официальных лиц во всех турнирах.

Также в список требований вошла «немедленная и безоговорочная отставка» Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Сёстры Музычук отказались подписывать это письмо. Из-за этого ЛОШФ решила прекратить сотрудничество с ними и начала процедуру их исключения из президиума и федерации.