Воронеж, , 10:24 — REGNUM Более 650 тысяч рублей выплатит ставропольская компания за ущерб, причинённый реке Усмань в Воронежской области при расчистке русла. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора 8 апреля.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

В ноябре 2020 года инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора в ходе рейда в районе с. Горки в Новоусманском районе Воронежской области обнаружили в русле реки Усмань затопленный экскаватор. Проверка показала, что работы, выполнявшиеся подрядчиком ООО «Юмакс» по контракту с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области, велись с нарушениями природоохранного законодательства. По итогам проверки компанию оштрафовали за осуществление деятельности без разрешительных документов, загрязнение водного объекта, нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта — в общей сложности на 475 тысяч рублей. Все административные штрафы были взысканы через суд.

Также управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Ставропольского края — по месту регистрации подрядчика — иск о взыскании ущерба, причинённого реке. Суд иск удовлетворил в полном объёме и обязал ответчика возместить 654 тыс. рублей.