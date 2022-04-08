Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Власти Ленинградской области намерены передать активы птицефабрики «Русско-Высоцкая», владельцы которой хотят закрыть производство, а землю отдать под жилую застройку, во временное управление другой российской компании, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что для передачи активов он воспользуется дополнительными полномочиями, предоставленными президентом РФ.

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Напомним, указом Владимира Путина от 16 марта 2022 года, в целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в России, в том числе в связи с введением в отношении страны санкций и (или) прекращением деятельности работодателей, высшим должностным лицам субъектов Федерации поручено принять меры для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи.

«Речь о передаче во временное управление предприятия, в случае возможного сокращения рабочих мест и банкротства», — заметил губернатор.

Как пояснил Александр Дрозденко, несмотря на наличие заинтересованного инвестора, владельцы птицефабрики «Русско-Высоцкая» заявили о закрытии производства и высвобождении персонала.

«Решили, что могут использовать земли под иные цели. Например, строительство жилья. Заблудились. Предприятие относится к сектору продовольственной безопасности и имеет важное значение на продовольственном рынке и области, и Петербурга», — указал Дрозденко.

На заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики власти региона и эксперты рассмотрят возможность передачи активов птицефабрики под временное управление российской компании.

«Также обратимся в прокуратуру с просьбой оперативно прореагировать на действия собственника по преднамеренному банкротству предприятия», — подытожил глава Ленобласти.

Напомним, производственное объединение «Русско-Высоцкая птицефабрика», которое было основано в 1968 году — одно из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Северо-Западном регионе. В настоящий момент фабрика производит в 18 тыс. тонн куриного мяса в год. Летом 2021 года производственное объединение (ПО) «Русско-Высоцкая птицефабрика» и ее дочерняя компания ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» оказались на пороге отключения электроэнергии из-за долга более 31 млн рублей.

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