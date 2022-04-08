Кемерово, , 10:24 — REGNUM В Кемеровской области 229 сельскохозяйственных предприятий получили выплаты на проведение посевной кампании. Сумма составила 117,4 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

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Отмечается, что 92,4 млн рублей выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования с региональным бюджетом на поддержку 214 малых предприятий. Еще 25 млн рублей выделены дополнительно из регионального бюджета — для поддержки 15 средних и крупных предприятий, которые не попали федеральную программу.

Общая посевная площадь в 2022 году составит около 937 тыс. га – на 22,5 тыс. больше, чем в 2021 году.