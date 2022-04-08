Иркутск, 8 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. СУ СК России по Иркутской области известил вынесении приговора по уголовному делу в отношении заведующей детским садом в п. Кутулик. Как сообщает 8 апреля телеграмм-канал надзорного ведомства, с 2016 по 2018 гг. 56-летняя женщина вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении обязанностей по должности помощника воспитателя, которые фактически не выполнялись.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский сад

Деньги она забирала себе. Таким образом осужденная похитила более одного миллиона рублей бюджетных средств.

Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемой к совершенному преступлению, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Суд с учетом мнения прокурора назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя потерпевшего на сумму более 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года в Иркутской области по мошеннической статье по суд пошёл 62-летний заместитель директора муниципального предприятия, осуществляющего организацию похорон и представление связанных с ними услуг.

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