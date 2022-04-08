Москва, 8 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Россия и Таджикистан поддерживают насыщенный политический диалог, а также с единых позиций подходят к вопросам неделимости безопасности, обеспечения стабильности и устойчивого развития на евразийском пространстве. Об этом говорится в поздравительном послании по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Душанбе.

Таджикистан Россия (шары)

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Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, поздравительными посланиями обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

«Министрами отмечено, что за три десятилетия плодотворная работа двух стран, основанная на принципах стратегического партнёрства и союзничества, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, позволила скоординированно решать важнейшие вопросы социально-экономического развития, культурно-гуманитарного общения, укрепления обороноспособности и безопасности России и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что устойчивую динамику показывает торгово-экономическое сотрудничество: только за период с 2017 по 2021 год взаимный товарооборот вырос на 68,9%.

«Россия сохраняет лидирующие позиции по инвестиционной деятельности в Таджикистане, успешно осуществляется взаимодействие в топливно-энергетической и телекоммуникационных отраслях», — указано в послании.

Отмечается и взаимодействие двух стран в гуманитарной сфере.

«Российская Федерация и Республика Таджикистан дорожат достижениями своего стратегического партнёрства и союзничества, основанными на фундаменте общих интересов и ценностей, вековой дружбе двух стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломатические отношения между Таджикистаном и Россией были установлены 8 апреля 1992 года. Россия одной из первых признала независимость и суверенитет Таджикистана.