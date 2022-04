8 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 13:05 — REGNUM Турция с большим политическим разочарованием встретила сообщения о срыве переговорного процесса между Россией и Украиной. The New York Times отмечает, что «прямо на глазах стал разваливаться тщательно собираемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский пасьянс». Все рухнуло, и теперь все приходится начинать с чистого листа, о чем поведал в интервью Financial Times представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «Анкара не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие дни, но надеется, что ситуация может стабилизироваться через пару недель». В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе сообщил, что провел встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на которой поставил вопрос о «возобновлении переговоров между Киевом и Москвой вновь в Турции «уже в новых условиях». По инициативе турецкой стороны состоялись переговоры по телефону министра обороны Турции Хулуси Акара с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Речь шла, конечно, об Украине. В Анкаре пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Там отмечают, с каким восторгом комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова итоги стамбульских «исторических переговоров» России и Украины и как она благодарила Турцию за посредничество. Анкара приветствовала и прозвучавшие со стороны России официальные заявления о том, что «для продолжения диалога с Киевом на киевском и черниговском направлениях ее военная операция будет завершена», и что Турция получает шанс выступить в роли одного из «гарантов безопасности Украины».

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022 Tccb.gov.tr

При этом в кулуарах турецкой дипломатии даже поговаривали, что «подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом это вопрос самого ближайшего времени». И вдруг последовали трагические события в Буче, после чего Киев заявил о приостановке переговоров с Москвой по урегулированию. Анкара отказалась от огульных обвинений в адрес России, заявляя, что «это действительно ужасные, совершенно неприемлемые, бесчеловечные действия, и кто бы это ни сделал, он должен быть привлечен к ответственности». Но для турецких экспертов такой ход событий не оказался сюрпризом. Они предполагали, что в переговорный процесс может вмешаться фактор третей силы. Так, издание Gazete Kolektif обратило внимание на то, что «США, на словах приветствовавшие посреднические усилия Турции в украинском кризисе, накануне стамбульских переговоров между Москвой и Киевом в публичное пространство забросили тезис о том, что конфликт на Украине будет иметь долгосрочный характер». Как пишет турецкое издание Hurriyet Daily News, «западные партнеры давали понять Анкаре, что любой вариант мирного соглашения между Россией и Украиной не устраивает Вашингтон, который ставит более глобальную цель сдерживания России не на Украине, а в масштабах сложившейся под их эгидой европейской системы безопасности».

Не случайно партнерам США по НАТО навязывается мысль, что готовность Москвы идти на мирное соглашение с Украиной сменена на «период сдерживаемой неопределенности, за которым могут последовать новые нестандартные события». С одной стороны, как говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «отход российских войск от Киева для перегруппировки переводит ситуацию в критическую фазу, когда удар будет наноситься в восточной и южной частях Украины». С другой, Киев убеждают в том, что «готовность Москвы подписать мирное соглашение означает ее фактическую капитуляцию». Анкаре же дают понять, что президент США Джо Байден дал добро на новую стратегию, согласно которой «Турция будет выводиться из украинской игры». Как пишет турецкое издание Evrensel, «США наносят удар по Эрдогану, дискредитируя его посредническую миссию, вынуждая отказаться от политики балансирования между США — НАТО и Россией». Наконец, американцы предпринимают попытки использовать в своих интересах бумеранг и российскую сторону. Что-то у них стало получаться, когда недавние несогласованные заявления российских высокопоставленных чиновников относительно итогов стамбульских российско-украинских переговоров вызвали переполох и всплеск эмоций о «потенциальном предательстве властью страны».

Реджеп Эрдоган на саммтие НАТО 2022 Tccb.gov.tr

Но на самом деле это провал информационного обеспечения военных и дипломатических маневров России на украинском направлении, результат определенных недоговоренностей со стороны Кремля, когда информационный вакуум стал быстро заполняются сконструированными в Киеве и на Западе фейками, подкрепляемыми российской «высокопоставленной разноголосицей». В результате многое выглядит запутанным, никто не знает, кто из чиновников отражает линию президента России Владимира Путина, имеется ли вообще у Кремля какая-то стратегия или хотя бы продуманная тактика дальнейших действий. Правда, турки говорят, что российская дипломатия действует. Калын утверждает, что Москва выставила новые условия для подписания мирного соглашения с Киевом. Она, мол, пойдет «на уступки только в случае ослабления западных санкций» и выставляет «детали соглашения о нейтралитете и демилитаризация Украины». Эти вопросы, по словам Калына, «все еще прорабатываются, и в этом между позициями Москвы и Киева сохраняется большой разрыв».

«Главная озабоченность Москвы заключается в том, что Украина не должна иметь никакого огневого потенциала, который может представлять угрозу для России. Украина хочет иметь сильные, серьезные вооруженные силы с нормальными возможностями армии, как у любой суверенной страны», — уточнил советник президента Турции. МИД России по этому поводу молчит, тогда как Киев регулярно проводят дискуссии с лидерами стран НАТО, в том числе с американцами. Что происходит?