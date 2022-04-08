Биробиджан, , 10:32 — REGNUM Дорога Облучье-Биробиджан в ЕАО закрыта для движения автобусов. Причиной ограничения стали скользкая дорога и плохая видимость из-за снегопада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ограничения введены 8 апреля с 15:00 по местному времени. Водителей автомобилей на дорогах просят быть осторожными или по возможности воздержаться от поездок. Если путешествие всё же необходимо, жителей региона призывают не совершать резких манёвров и быть осторожными на перекрёстках. Важны также навыки зимнего вождения и состояние шин.

«Помните, что от ваших действий может зависеть человеческая жизнь», — предупредили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии произошло лобовое столкновение двух автомобилей, водитель одного из них был пьян. В ДТП травмы получили три человека.