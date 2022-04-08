Париж, 8 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о специальной военной операции России на Украине, не ожидает никаких «дипломатических уступок с российской стороны в ближайшие недели», сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон «Для России 9 мая — важная дата. Почти наверняка для президента Владимира Путина 9 мая должно стать победным днём, поэтому я думаю, что ближайшие несколько недель не приведут к дипломатическим уступкам со стороны России»

Как сообщало ИА REGNUM, Франция продолжит санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.