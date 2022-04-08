Москва, , 10:18 — REGNUM Проведение очередного заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), которое планировалось весной, пришлось отложить из-за проблем с согласованием места проведения и сроков. Об этом 8 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии планировалась на эту весну, и стороны приступили к её подготовке. Однако Женева, где до сих пор проводились такие встречи, перестала быть приемлемой для нас площадкой для контактов в рамках ДСНВ», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД России уточнил, что причиной последнего обстоятельства стали недружественные действия правительства Швейцарии по отношению к российской стороне.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва предложила перенести сессию на другую площадку, так как в договоре предусмотрена такая возможность, однако «американцы на это не соглашаются».

«Были и сложности, связанные с конкретными датами встречи. Так что пока по согласию сторон сессия отложена», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США разрешили операции, касающиеся телекоммуникационного или интернет-оборудования, поставляемого в Россию, а также соответствующих услуг и программ.

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