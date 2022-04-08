Чебоксары, 8 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Чебоксарах произошло ещё одно ЧП на стройке, в результате которого рабочий погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По данным правоохранителей, вечером 6 апреля 2022 года при строительстве многоквартирного дома по площади Речников в Чебоксарах сорвался с высоты 12 — 13 этажа лист фанеры и накрыл находившегося внизу рабочего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному проводится доследственная проверка. В настоящее время в управлении выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, ответственных за охрану труда и соблюдение техники безопасности на данной стройке. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что это не первый случай гибели на новостройке с начала 2022 года. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве жилого дома по улице Константина Иванова: строитель потерял равновесие и упал с десятого этажа на восьмой.

Подробнее: В Чебоксарах после гибели рабочего на стройке возбуждено уголовное дело