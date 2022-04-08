Абакан, , 10:16 — REGNUM Ещё три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в региональном правительстве.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (77-летняя и 92-летняя) и 67-летний мужчина. С начала 2022 года в регионе скончались 370 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 89 человек.

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