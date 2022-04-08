Петропавловск-Камчатский, , 10:13 — REGNUM На Камчатке начался массовый отлов бездомных собак. Владельцев животных предупредили, что все собаки, даже те которые имеют хозяина, но находятся на самовыгуле, с улиц будут отправлены в приют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Собаки Tololo.ru

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В приюте животных чипируют, стерилизуют и вакцинируют. Эти процедуры обходятся примерно в 14 тыс. рублей.

«Если владелец захочет забрать животное из приюта, ему необходимо будет возместить затраты муниципалитета на отлов данного животного и содержание его в приюте», — пояснил руководитель агентства по ветеринарии Камчатки Артем Никитин.

Помимо суммы, потраченной на обязательные ветеринарные процедуры, владельцу собаки придётся компенсировать ещё расходы на содержание — 170 рублей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, о нападении стаи бродячих собак на прохожих в городе Саратове стало известно следователям из статей в интернете. Организованы доследственные проверки.