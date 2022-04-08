Лондон, 9 апреля, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Британский актёр Том Хиддлстон примет участие в съёмках сериала «Белая тьма» от Apple. Об этом вечером 7 марта сообщило издание Variety.

Gage Skidmore Том Хиддлстон

Предстоящий проект станет адаптацией одноимённой книги Дэвида Гранна, которая рассказывает о бывшем солдате, решившемся на путешествие в Антарктиду. Примечательно, что «Белая тьма» стала уже вторым анонсированным сериалом от Apple при участии Хиддлстона: актёр также появится в «Эссекском змее», премьера которого намечена на май 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Том Хиддлстон тайно обручился. Его избранницей стала актриса Зави Эштон.