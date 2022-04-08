Тюмень, , 10:13 — REGNUM В Тюменской области зарегистрирован первый в 2022 году случай присасывания клеща к человеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

Нападение клеща на мужчину произошло 30 марта в Заводоуковске на территории личного подворья. В качестве экстренной профилактики пострадавшему введён противоклещевой иммуноглобулин. Случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировано.

Медики напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. К апрелю 2022 года в регионе вакцинировано 36 702 человека, из них 9191 – дети. Акарицидную обработку в Тюменской области планируется провести на площади шесть тысяч гектаров, в том числе 1500 га — это территории детских учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества могут получить субсидии на возмещение затрат на осуществление мероприятий по противоклещевой обработке.

Читайте ранее в этом сюжете: Садовым товариществам Тюмени субсидируют обработку участков от клещей