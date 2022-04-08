Белгород, 8 апреля 2022, 10:25 — REGNUM Тюльпаны, высаженные в октябре 2021 года на городские клумбы Белгорода, перезимовали хорошо, сообщили 8 апреля в пресс-службе мэрии.
Растения начинают активно прорастать, а некоторые цветы, посаженные вблизи от теплотрассы, уже начинают распускаться. В апреле рабочие Белгорблагоустройства досадят на клумбы тюльпаны, которые хранились зимой в специальном холодильнике, эти цветы распустятся позже.
Как сообщало ИА REGNUM, жители города беспокоились, что луковицы тюльпанов осенью высаживали в промёрзлую землю.